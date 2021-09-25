بعد استحواذ صندوق الاستثمارات عليه.. كلوب: نيوكاسل سيصبح “قوة عظمى”

المناطق- وكالات:

اعتبر مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أن نادي نيوكاسل يونايتد، ضمن لعب دور مهم في عالم كرة القدم لعشرين أو ثلاثين عاما، متوقعا أن يصبح “قوة عظمى” جديدة في كرة القدم، وذلك بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة عليه في صفقة بلغت قيمتها حوالي 305 ملايين جنيه إسترليني.

وقال كلوب خلال حديثه، لشبكة “سكاي”: “نيوكاسل ضمن لعب دور مهم في عالم كرة القدم لعشرين أو ثلاثين عاما، والاستحواذ هذا سينتج فريقا خارقا.. مكان مضمون في دوري أبطال أوروبا في غضون بضع سنوات، وليس على الفور”.

وأضاف المدرب الألماني، أن “المال لا يستطيع شراء كلّ شيء، لكن ذلك ممكن مع مرور الوقت.. لديهم المال الكافي لاتخاذ بعض القرارات الخاطئة أحيانًا، ثمّ تعديلها واتخاذ القرارات الصحيحة، وعندها سيكونون حيث يريدون”. وتابع: “يجب القول إنهم سيكونون قوى عظمى”.

وفي وقت سابق، أعلن صندوق الاستثمارات العامة، بالتعاون مع مجموعة استثمارية استحواذه على نادي نيوكاسل الإنجليزي بنسبة 100%.