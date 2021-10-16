هل يلزم ختم خطاب تعريف الطالب من المدرسة حالة طباعته من “نور”؟.. “الأحوال المدنية” تُجيب

محررو المناطق

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنّ خطاب التعريف الخاص بالطالب لاستخراج الهوية الوطنية، لا يلزم ختمه من المدرسة إذا كان تمّ طباعته من نظام (نور).

وقال حساب “خدمة العملاء” التابع للأحوال المدنية عبر موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، ردًا على استفسار من ولي أمر طالبة، قال فيه “يجب ختم التعريف إذا كانت صادرة من المدرسة، ولا يلزم الختم في حال تمّ طباعتها من نظام (نور)”.

وقال ولي أمر الطالبة، إنّه طبع خطاب التعريف الخاص بابنته من موقع (نور) لكن لم يوقعه أو يختمه من المدرسة، فهل يتم قبوله؟

من جهة أخرى، أوضحت الأحوال المدنية أنّه يمكن حضور ولي الأمر للتعريف بابنه عند استخراج بطاقة الهوية الوطنية، ولا يشترط عمل تعريف عن طريق (أبشر).