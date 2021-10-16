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“نزاهة” تطالب البلديات والقروية بأسماء الحاصلين على أكثر من منحة أرض 

“نزاهة” تطالب البلديات والقروية بأسماء الحاصلين على أكثر من منحة أرض 
http://almnatiq.net/?p=1048234
محررو المناطق

كشف مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، “نزاهة”، أنه تم مطالبة جميع البلديات والقروية بالمملكة، الرفع بجميع أسماء الحاصلين على أكثر من منحة أرض، وجميع موظفي الدولة، سواء منهم على رأس العمل، أو من سبق لهم التقاعد.

وفي وقت سابق، كانت قد  أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها مستمرة في رصد وضبط من يعتدي على المال العام أو يستغل وظيفته لتحقيق مصالح شخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة.

وأكدت الهيئة أن من يعتدي على المال العام أو يستغل وظيفته سوف يخضع للمساءلة حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، مشيرة إلى أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مؤكدة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

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