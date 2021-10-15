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“أمانة جدة”: مصادرة 1.065 من التبغ و300 كيلو خضروات بالتاريخية

“أمانة جدة”: مصادرة 1.065 من التبغ و300 كيلو خضروات بالتاريخية

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“أمانة جدة”: مصادرة 1.065 من التبغ و300 كيلو خضروات بالتاريخية

“أمانة جدة”: مصادرة 1.065 من التبغ و300 كيلو خضروات بالتاريخية
http://almnatiq.net/?p=1048245
المناطق ـ جدة:

واصلت أمانة محافظة جدة، المتمثلة في بلدية جدة التاريخية الفرعية، حملاتها الرقابية بجولات ميدانية مكثفة بمشاركة الجهات المعنية بالنطاق وأسفرت هذه الحملة عن مصادرة (1.065) من منتجات التبغ إضافة إلى مصادرة 300 كجم من الخضروات وإزالة البسطات العشوائية والتي كانت تستغل الساحات والطرق

وأوضح سامي ملا، رئيس بلدية جدة التاريخية، أن نتائج الجولات أسفرت عن مخالفة وإغلاق أحد عشر من المحال ضمن جولة شملت (24) من المواقع مشيراً إلى أن الفرق الرقابية واصلت متابعتها لرصد محال بيع “التبغ” حيث جرى مصادرة ٨٧٠ من منتجات التبغ متعدد الأصناف و168 من المعسل و ٣٢٦ كجم من “الجراك” مجهولة المصدر،  وفيما يتعلق بمتابعة الباعة الجائلين بين ملا أنه جرى إتلاف 9 من العربات والبسطات ومصادرة 180 من الاكسسوارات والخردوات وجرى تنظيف المواقع، كما يجري متابعة وتكثيف أعمال مكافحة الظواهر السلبية بالنطاق

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