اعتداءات وسرقة ونصب.. أخطر 4 جرائم في ’’قبضة رجال الأمن‘‘ (فيديو)

محررو المناطق:

نشر حساب الأمن العام على تويتر، مقطع فيديو تحت عنوان “في قبضة رجال الأمن”، يرصد الإطاحة بعدد من المواطنين والمقيمين تورطوا في جرائم متعددة ما بين سرقة ونصب.

في القصيم، جرى القبض على مواطن ارتكب 30 جريمة نصب واحتيال تمثلت في نشر إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقدام عاملات واستيلائه على ملوين ونص ريال سعودي.

في مكة المكرمة، جرى القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، تورط بحوادث جنائية تمثلت في الترصد لعملاء المصارف من كبار السن أثناء قيامهم بعمليات السحب النقدي وسرقتهم بادعاء مساعدتهم واستبدال بطاقتهم بأخرى، وإجراء عمليات سحب نقدية استولى من خلالها على مبلغ 47 ألف ريال.

كما جرى القبض على مواطن في حائل تورط بالاعتداء على مقيم بطعنه بآلة حادة بحوزته ومحاولة سلب هاتفه النقال، وأيضا جرى القبض على مقيم من الجنسية التشادية في مكة، تورط بسرقة 10 مركبات واتورط بارتكاب عدة حوادث جنائية تمثلت في تكسير زجاج مركبات متوقفة وسرقة ما بداخلها.

وفي الرياض، جرى القبض على خمسة مواطنين توراطوا بعدد من الجرائم تمثلت بسرقة المعدات والمولدات الكهربائية مستخدمين في ذلك ثلاث مركبات مسروقة.