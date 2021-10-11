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محكمة كويتية تقضي بسجن شافي العجمي 7 سنوات بتهمة تمويل الإرهاب

محكمة كويتية تقضي بسجن شافي العجمي 7 سنوات بتهمة تمويل الإرهاب

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تغريمها 700 ألف دينار..

محكمة كويتية تقضي بسجن شافي العجمي 7 سنوات بتهمة تمويل الإرهاب

محكمة كويتية تقضي بسجن شافي العجمي 7 سنوات بتهمة تمويل الإرهاب
http://almnatiq.net/?p=1048260
محررو المناطق:

عاقبت محكمة التمييز الكويتية، شافي العجمي، بالسجن 7 سنوات مع الشغل، وتغريمه 700 ألف دينار، وذلك على خلفية اتهامه بتمويل الإرهاب بطرق غير مشروعة.

ووجهت المحكمة للدكتور والأستاذ الجامعي شافي العجمي وشقيقه، تهم تتعلق بتمويل “جبهة النصرة السورية”، قبل أن تقرر تغريم الاثنين 700 ألف دينار (2.310 مليون دولار).

وذكرت وسائل إعلام كويتية، أن محكمة التمييز صادرت نحو 686 ألف دينار من أموال شافي العجمي، وذلك بعد إدانته بتمويل الإرهاب عبر تحويل مبالغ إلى سوريا.

ومطلع العام الماضي، احتجزت النيابة العامة، شافي وشقيقه لمدة يومين، بعد اتهامهما بجمع تبرعات بصورة غير مشروعة، وتمويل “جماعات إرهابية ومتطرفة” في سوريا بأكثر من نصف مليون دينار.

وفي أكتوبر عام 2020، قضت محكمة الجنايات ببراءة الدكتور شافي وشقيقه من تهمة تمويل جماعات إرهابية، وغسل أموال.

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