شاب كاد يتسبب في قتل فتاة أثناء التحرش بها.. والفنان فايز المالكي يتوسط لـ”الشفاعة” (فيديو)

محررو المناطق

كشف الفنان فايز المالكي، عن توسط عائلة شاب لديه، لـ”الشفاعة” عند عائلة فتاة، أقدم الشاب على التحرش بها، وملاحقتها لمدة 37 دقيقة.

وقال الفنان فايز المالكي، في مقطع فيديو له، إن الشاب كان يلوح لها برقم هاتفه، ثم بسنابه، واستمر في مضايقته لها حتى تستجيب له، وعندما رفضت استخدام مكابح الفرامل فارتطمت بالصبة ونُقلت للمستشفى، مضيفًا أن والدَي الشاب استغاثوا به للشفاعة عند أسرتها.

وكان قد قام شاب عشريني بالتحرش فتاة من مستشفى الحرس الوطني بالرياض حتى طريق الملك فهد، وكاد يتسبب في قتلها، حيث تتبع الشاب الفتاة نحو 37 دقيقة من مستشفى الحرس الوطني لطريق الملك فهد، وعندما تجاهلته تماماً، استخدم الفرامل، وهو يسير أمامها لترتطم الفتاة بإحدى الصبات فكُسرت أسنانها وخشمها، لكن الفتاة التي زوّدت مركبتها بكاميرا وثّقت كل الجريمة وتعرّفوا على الجاني.

وتم نقل الفتاة إلى المستشفى، وبمراجعة كاميرات السيارة وجد كل شيء مصورا كما حدث، ما يجعل الشاب متهما في جريمة تحرش عقوبتها 5 سنوات، إضافة الشروع في قتل.

https://www.youtube.com/watch?v=64kNy0tmMnU&t=74s