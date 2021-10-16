“مرور القصيم”: إغلاق تقاطع طريق أبوبكر الصديق مع الدائري الجنوبي في عنيزة

أعلن”المرور”، عن إغلاق تقاطع طريق أبوبكر الصديق مع طريق الدائري الجنوبي بمحافظة عنيزة، بمنطقة القصيم، اعتبارًَا من غد الأحد.
وقال “المررو”، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنَّ إدارة مرور منطقة القصيم وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل بالمنطقة؛ تنوّه بأنه سيتم إغلاق تقاطع طريق أبوبكر الصديق مع طريق الدائري الجنوبي بمحافظة عنيزة بدءا من يوم الأحد (١١ ربيع الأول ١٤٤٣هـ)؛ لتنفيذ أعمال مشروع إنشاء كوبري.
وأهابت مرور منطقة القصيم، من قائدي المركبات استخدام الطرق البديلة، لأنه سيتم إغلاق الطريق بشكل كلي.
تنوه إدارة مرور منطقة القصيم وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل بالمنطقة؛ بأنه سيتم إغلاق تقاطع طريق أبوبكر الصديق مع طريق الدائري الجنوبي بمحافظة عنيزة بدأ من يوم الأحد ١١ ربيع الأول ١٤٤٣هـ، وذلك لتنفيذ أعمال المشروع، ويهيب بمستخدمي الطريق إستخدام الطرق البديلة.#المرور_السعودي pic.twitter.com/JbPSaRVJDk
— المرور السعودي (@eMoroor) October 16, 2021
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