“مرور القصيم”: إغلاق تقاطع طريق أبوبكر الصديق مع الدائري الجنوبي في عنيزة

محررو المناطق

أعلن”المرور”، عن إغلاق تقاطع طريق أبوبكر الصديق مع طريق الدائري الجنوبي بمحافظة عنيزة، بمنطقة القصيم، اعتبارًَا من غد الأحد.

وقال “المررو”، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنَّ إدارة مرور منطقة القصيم وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل بالمنطقة؛ تنوّه بأنه سيتم إغلاق تقاطع طريق أبوبكر الصديق مع طريق الدائري الجنوبي بمحافظة عنيزة بدءا من يوم الأحد (١١ ربيع الأول ١٤٤٣هـ)؛ لتنفيذ أعمال مشروع إنشاء كوبري.

وأهابت مرور منطقة القصيم، من قائدي المركبات استخدام الطرق البديلة، لأنه سيتم إغلاق الطريق بشكل كلي.