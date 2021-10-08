بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. “مكافحة الأمراض الوبائية” في حجة يقدم خدماته لـ 8.606 مستفيدين خلال سبتمبر

المناطق- واس:

قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية، في مديرية حيران، بمحافظة حجة، خدماته العلاجية لـ 8.606 مستفيدين خلال شهر سبتمبر 2021م، بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع قسم التسجيل والفرز 3.840 مستفيدا، وقسم الملاحظة 841 شخصا، وعيادة التنويم 85 حالة، فيما صُرفت الأدوية لـ 3.840 شخصا.

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم المصابين بالأوبئة 3.840 مريضاً، وقسم الإحالة الطبية 25 مستفيدا، وقسم المختبر 782 مراجعا، وقسم التوعية والتثقيف 1.446 مستفيدا، فيما جرى تنفيذ 11 نشاطا للتخلص من النفايات.