احدث الأخبار

أمير تبوك يطمئن على صحة مواطن تبرع لشقيقته بكليته
أبرز المواد
 “مكافحة الأمراض الوبائية” في حجة يقدم خدماته لـ 8.606 مستفيدين خلال سبتمبر
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” بجازان: تخفيف إجراءات كورونا الاحترازية لن تشمل المساجد (فيديو)
أبرز المواد
 45 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا
أبرز المواد
 “العدل” تتوسع في الإفراغ عبر الموثقين ليشمل مستفيدي برنامج الإسكان
أبرز المواد
 “مرور القصيم”: إغلاق تقاطع طريق أبوبكر الصديق مع الدائري الجنوبي في عنيزة
أبرز المواد
 في دورته الـ 67.. “تنفيذي مجلس وزراء النقل العرب” يناقش دعم الاقتصاد الفلسطيني
دولي
   “سكني”: إصدار 558 ألف شهادة “تصرفات عقارية” حتى سبتمبر الماضي
الاقتصاد
 “السديس” يتفقد مبنى لجنة أهالي البكيرية ويشيد بالجهود المبذولة
محليات
 شاب كاد يتسبب في قتل فتاة أثناء التحرش بها.. والفنان فايز المالكي يتوسط لـ”الشفاعة” (فيديو)
أبرز المواد
 محكمة كويتية تقضي بسجن شافي العجمي 7 سنوات بتهمة تمويل الإرهاب
أبرز المواد
 “صحة بيشة”: 32 ألف مستفيدة من حملة أكتوبر لسرطان الثدي منذ انطلاقها
أبرز المواد
أمير تبوك يطمئن على صحة مواطن تبرع لشقيقته بكليته

أمير تبوك يطمئن على صحة مواطن تبرع لشقيقته بكليته

أبرز المواد
“مكافحة الأمراض الوبائية” في حجة يقدم خدماته لـ 8.606 مستفيدين خلال سبتمبر

“مكافحة الأمراض الوبائية” في حجة يقدم خدماته لـ 8.606 مستفيدين خلال سبتمبر

أبرز المواد
“الشؤون الإسلامية” بجازان: تخفيف إجراءات كورونا الاحترازية لن تشمل المساجد (فيديو)

“الشؤون الإسلامية” بجازان: تخفيف إجراءات كورونا الاحترازية لن تشمل المساجد (فيديو)

أبرز المواد
45 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا

45 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا

أبرز المواد

أمير تبوك يطمئن على صحة مواطن تبرع لشقيقته بكليته

أمير تبوك يطمئن على صحة مواطن تبرع لشقيقته بكليته
http://almnatiq.net/?p=1048308
المناطق- تبوك- علي العميري:

اطمأن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، على صحة المواطن مشهور بن مهدي الحمري البلوي الذي تبرع بكليته لشقيقته، التي تعاني من الفشل الكلوي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير منطقة تبوك اليوم مع المواطن مشهور البلوي الذي يرقد في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، مثمّنًا له هذه البادرة الطيبة.

ونوّه أمير منطقة تبوك بموقف “البلوي” الإنساني النبيل غير المستغرب من أبناء المملكة، داعيًا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجزل له الأجر والمثوبة.

من جانبه أعرب المواطن مشهور البلوي عن بالغ شكره وامتنانه لأمير منطقة تبوك على اتصاله واطمئنانه على صحته، وهو الأمر الذي اعتاد عليه أبناء المنطقة دائمًا منه، سائلاً المولى القدير أن يجزي الأمير خير الجزاء.

روابط ذات صلة

أمير تبوك يشكر القيادة بعد إنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء

أمير تبوك يشكر القيادة بعد إنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء
الكشف المبكر عن سرطان الثدي.. ‎حملة توعوية بمنطقة تبوك 

الكشف المبكر عن سرطان الثدي.. ‎حملة توعوية بمنطقة تبوك 
“الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة تضرب منطقة تبوك

“الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة تضرب منطقة تبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*