أمير تبوك يطمئن على صحة مواطن تبرع لشقيقته بكليته

المناطق- تبوك- علي العميري:

اطمأن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، على صحة المواطن مشهور بن مهدي الحمري البلوي الذي تبرع بكليته لشقيقته، التي تعاني من الفشل الكلوي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير منطقة تبوك اليوم مع المواطن مشهور البلوي الذي يرقد في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، مثمّنًا له هذه البادرة الطيبة.

ونوّه أمير منطقة تبوك بموقف “البلوي” الإنساني النبيل غير المستغرب من أبناء المملكة، داعيًا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجزل له الأجر والمثوبة.

من جانبه أعرب المواطن مشهور البلوي عن بالغ شكره وامتنانه لأمير منطقة تبوك على اتصاله واطمئنانه على صحته، وهو الأمر الذي اعتاد عليه أبناء المنطقة دائمًا منه، سائلاً المولى القدير أن يجزي الأمير خير الجزاء.