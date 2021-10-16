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مفاجأة غير سارة.. متعافو كورونا يعانون أعراضا طويلة الأمد

مفاجأة غير سارة.. متعافو كورونا يعانون أعراضا طويلة الأمد
http://almnatiq.net/?p=1048321
المناطق- وكالات:

فجرت دراسة طبية حديثة، مفاجأة غير سارة، بعدما كشفت أن نصف الأشخاص الذين يصابون بمرض “كوفيد- 19” ثم يتعافون منه، يعانون أعراضا طويلة الأمد، تصل إلى ستة أشهر، بعد الشفاء من العدوى.

وبحسب الصحة العالمية، يتعافى ما يقارب 236 مليون شخص في العالم من فيروس كورونا المستجد حتى الآن، منذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019.

وهذه الأعراض التي تعرف بـ”كوفيد طويل الأمد”، تشمل الشعور بالعياء وصعوبة التنفس وآلاما في الصدر والمفاصل، إضافة إلى فقدان حاستي الشم والتذوق.

وذكرت وسائل إعلام، أن الدراسة أعدت من قبل جامعة بنسلفانيا الأميركية، وقام الباحثون بالاطلاع على 57 تقريرا دوليا حول عدد كبير من المتعافين، وقدمتالسبع والخمسون بيانات حول 250 ألفا و351 شخصا ممن تعافوا من مرض “كوفيد-19” وهم من غير الملقحين الذين تماثلوا للشفاء بين ديسمبر 2019 ومارس 2021.

وبحسب وسائل الإعلام، أظهرت النتائج أن البالغين والأطفال قد يعانون هذه الأعراض الطويلة، على حد سواء، وهذا معناه أن شدة المرض ليست حكرا على كبار السن وذوي الأمراض المسبقة.

وقام هؤلاء الأشخاص الذين عانوا من “كوفيد طويل الأمد”، بالإبلاغ عن فقدان الوزن والتعب والحرارة والألم. وبحسب المصدر نفسه، فإن واحدا من بين كل خمسة أشخاص تعافوا من فيروس كورونا، أبلغ عن شعوره بتراجع على مستوى الحركة.

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