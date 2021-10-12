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  مايكروسوفت تغلق “لينكد – إن” في الصين لهذا السبب

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  مايكروسوفت تغلق “لينكد – إن” في الصين لهذا السبب

  مايكروسوفت تغلق “لينكد – إن” في الصين لهذا السبب
http://almnatiq.net/?p=1048327
المناطق ـ وكالات:

قررت شركة “مايكروسوفت”، غلق شبكتها الاجتماعية المتخصصة بالتوظيف “لينكد – إن” بالصين، موضحة أن هناك بيئة تشغيلية صعبة، في وقت تشدد بكين سيطرتها على شركات التكنولوجيا.

وأضافت، أنها ستستبدل الشركة ومقرها الولايات المتحدة “لينكد – إن” في الصين بتطبيق مكرس للتقدم إلى وظائف لكن من دون ميزات التواصل، وفق نائب رئيس قسم الهندسة موهاك شروف.

وكان أفاد شروف في مدونة له يوم الخميس الماضي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلًا: “نواجه بيئة تشغيلية أكثر صعوبة بكثير وشروط امتثال متزايدة في الصين”.

وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إلى أن الهيئات الناظمة للإنترنت في الصين حددت لـ”لينكد – إن” مهلة نهائية للإشراف بشكل أفضل على المحتوى في الموقع. وتسمح “لينكد – إن” التي أطلقت عملياتها في الصين عام 2014، للمستخدمين بالاستفادة من علاقاتهم الشخصية والمهنية للعثور على فرص عمل. وفضلاً عن كونها منصة للعثور على وظائف، توفر “لينكد – إن” مساحة لتبادل المعلومات بشأن التطورات في عالم الأعمال أو الأخبار.

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