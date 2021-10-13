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غدًا.. أمير الشرقية يرعى تدشين برنامج الطيارين المنتهي بالتوظيف

غدًا.. أمير الشرقية يرعى تدشين برنامج الطيارين المنتهي بالتوظيف
سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=1048343
المناطق - واس:

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية غدًا، الاحتفال بإطلاق رؤية تجعل المملكة وجهة لتدريب طياري العالم، وتخريج عدد من الطيارين الحاصلين على رخص الطيران وإطلاق برنامج تدريب الطيارين المنتهي بالتوظيف، وذلك بفرع أكاديمية أكسفورد السعودية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وأعرب رئيس مجلس إدارة أكاديمية أكسفورد السعودية الكابتن عثمان المطيري عن شكره لسمو أمير الشرقية على رعايته الحفل، مؤكدًا أن المملكة أصبحت وجهة لتدريب الطيارين ويقصدها الكثيرين على مستوى العالم.

وأوضح أن الأكاديمية هي الأولى في المملكة وتسعى للمساهمة في حقيق رؤية الوطن ٢٠٣٠ من خلال جعل المملكة وجهة لتدريب الطيارين، إضافة لتخريج مدربين سعوديين للتدريب في مختلف دول العالم.

وأضاف أن الأكاديمية تستقطب الطلاب والطالبات على حدٍ سواء في تخصص الطيران ومدة التدريب بها من سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات يحصل الطالب خلالها على التأهيل اللازم، ثم يتم اختيار الخريجين المؤهلين للالتحاق ببرنامج مدربي الطيران الذي يتيح لهم العمل كمدربين في إحدى شبكة أكاديميات أكسفورد العالمية ومن ضمنها أكسفورد السعودية والحصول على رخصة تتيح لهم التوظيف مباشرة في الأكاديمية كمدربين.

وأشار إلى أن ما يميز الأكاديمية، البرنامج التدريبي – برنامج التهيئة لسوق العمل -، الذي يضم مرحلة ثالثة تسمى بـ “التأهيل على طائرات الإيرباص 320” وتتفرد الأكاديمية عالميًا بتقديم هذه المرحلة، حيث أن هذا التدريب يؤهل الطالب الذي حصل على رخصة من خلال قيادة طائرات التدريب على قيادة الطائرات التجارية من نوع إيرباص 320، مضيفًا أن هذه المرحلة من التدريب تقدم بعد حصول الطالب على العرض الوظيفي من الناقل الجوي وحصول الأكاديمية على الإجراءات التشغيلية الخاصة بشركة الخطوط حتى يكون التدريب المقدم مقبولًا لدى شركة الطيران.

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