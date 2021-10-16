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“الأرصاد”: انخفاض درجات الحرارة هذا الشتاء لما دون الصفر.. وتغيرات مناخية غير معتادة

“الأرصاد”: انخفاض درجات الحرارة هذا الشتاء لما دون الصفر.. وتغيرات مناخية غير معتادة
http://almnatiq.net/?p=1048345
محررو المناطق:

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني، أن كل المؤشرات المناخية تُشير إلى أن شتاء هذا العام في المملكة سيكون بارد.

 

وقال القحطاني في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن شتاء العام الحالي سيشهد انخفاضًا بدرجات الحرارة تصل إلى ما دون الصفر.

ولفت إلى أنه لا يمكن التنبؤ بأن هذا الشتاء سيكون أشد برودة من الشتاء الماضي، مبينًا أن أجواء المملكة قد تتأثر بتغيرات وظواهر مناخية حادة غير معتادة.

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