السديس يشيد بجهود لجنة الأهالي في خدمة محافظة البكيرية

المناطق - القصيم:

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالدور الكبير الذي تبذله لجنة أهالي محافظة البكيرية والتعاون البناء في خدمة المحافظة.

وأشار السديس إلى أن اللجنة جهودها ملاحظة للعيان، وأن هذا ليس بمستغرب على أبناء هذا الوطن المعطاء، وهم يبذلون الغالي والنفيس لتطوير المحافظة أسوةً بقيادتنا الميامين حفظهم الله ورعاهم وهم جعلو نصب أعينهم خدمة الوطن والمواطن.

كما أشاد بالدعم الذي تلقاه المحافظة من قبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ودعمه الغير محدود لأهالي محافظة البكيرية.