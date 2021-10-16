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وفد من أمانة القصيم يزور مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية

وفد من أمانة القصيم يزور مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية
http://almnatiq.net/?p=1048355
المناطق - الرياض:

زار وفد من أمانة منطقة القصيم يتقدمهم مدير الموارد البشرية  الأستاذ خالد المشيقح ومدير تقنية المعلومات المهندس صالح العمري ومدير خدمة المجتمع والإعلام بالأمانة الأستاذ يزيد المحيميد مساء أمس، فعاليات مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية على مستوى منطقة القصيم، والذي تنظمه بلدية محافظة البكيرية بالتعاون مع الجمعية التعاونية الزراعية بالشيحية وكان في استقبالهم رئيس بلدية البكيرية رئيس اللجان المنظمة المهندس عبدالله الحربي.

وتجول الجميع داخل المهرجان الذي يحوي أركان مزارع الرمان بمشاركة أكثر من 80 عارضًا للرمان، مطلعين على أركان الأسر المنتجة وعددها 120 أسرة، وأركان الدوائر الحكومية وعربات الفود ترك والممر السحري للمهرجان.

واشادوا بما شاهده في المهرجان من برامج وأنشطة متميزة لتنشيط الحراك الاقتصادي، وإيجاد فرص لكسب الشباب والأسر علاوة على النهوض بالسياحة الداخلية وخاصة الزراعية وضرورة جذب الزوار بفعاليات سياحية محفزة.

 

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