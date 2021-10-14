اندلاع حريق بأحد متنزهات النماص في عسير (فيديو)

المناطق ـ عسير:

اندلع حريق في أحد المتنزهات بمحافظة النماص في منطقة عسير، اليوم السبت، وذلك على مساحة 3 آلاف متر مربع دون وقوع أي خسائر بشرية.

ونجحت فرق الدفاع المدني، في السيطرة بشكل كامل على الحريق الذي وقع بمنتزه جبل ناصر، بعدما تسبب الرياح في اتساع مساحته.

وكانت إمارة منطقة عسير، قد أعلنت قبل عدة أشهر عن إخماد عناصر الدفاع المدني حريق اندلع في متنزه الجرة الواقع في مركز “تمنية”.