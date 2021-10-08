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صندوق الاستثمارات العامة: إطلاق مشروع “THE RIG” الوجهة السياحية الأولى من نوعها في العالم

صندوق الاستثمارات العامة: إطلاق مشروع “THE RIG” الوجهة السياحية الأولى من نوعها في العالم

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صندوق الاستثمارات العامة: إطلاق مشروع “THE RIG” الوجهة السياحية الأولى من نوعها في العالم

صندوق الاستثمارات العامة: إطلاق مشروع “THE RIG” الوجهة السياحية الأولى من نوعها في العالم
http://almnatiq.net/?p=1048377
المناطق - الرياض:

أطلق صندوق الاستثمارات العامة اليوم السبت مشروع “THE RIG” الجديد في قطاع السياحة والذي سيقام على منصات تستمد مفهومها من منصات النفط البحرية.

ويقع المشروع في منطقة الخليج العربي، ويمتد على مساحةٍ تزيد عن 150 ألف متر مربع، حيث يمزج بين خيارات متنوعة للضيافة والإقامة والمغامرة والتجارب الرياضية البحرية.

ويعد مشروع “THE RIG” أحدث مشاريع الصندوق في قطاعي السياحة والترفيه، حيث تعد أحد القطاعات الرئيسية التي يركز عليها الصندوق، والتي سيكون لها أثرٌ إيجابي على الاقتصاد المحلي.

ويهدف المشروع للمحافظة على بيئة المنطقة التي سيقام عليها باتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، وذلك تعزيزاً لجهود المملكة للحفاظ على البيئة.

مشروع “THE RIG” سيكون إضافة نوعية للمشاريع السياحية الجذابة، ومن المتوقع أن يستقطب العديد من السياح من مختلف أنحاء العالم، وبشكل خاص مواطني ومقيمي دول الخليج العربي لعيش تجربة سياحية استثنائية.

كما يقدم المشروع مجموعة واسعة من الخيارات السياحية التي تشتمل على ثلاثة فنادق، ومجموعة مطاعم عالمية، ومهابط للطائرات المروحية، والعديد من الأنشطة المتنوعة والرياضات الجريئة.

ويأتي إطلاق مشروع “THE RIG” تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 الهادفة لتمكين الابتكار في قطاعي السياحة والترفيه داخل المملكة، والذي يزخر بالفرص التنموية الواعدة التي تحقق التنوع الاقتصادي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

وعمل الصندوق على تأسيس ودعم العديد من المشاريع والشركات في مختلف المناطق بهدف تعزيز جهود المملكة لتصبح وجهة سياحية رائدة على خارطة السياحة العالمية، مثل شركة البحر الأحمر للتطوير ، وشركة السودة للتطوير، وشركة كروز السعودية.

 

 

 

 

 

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