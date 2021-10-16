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مستشار قانوني: شركات القطاع الخاص تستغل ثغرة لفصل آلاف المواطنين (فيديو)

مستشار قانوني: شركات القطاع الخاص تستغل ثغرة لفصل آلاف المواطنين (فيديو)

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مستشار قانوني: شركات القطاع الخاص تستغل ثغرة لفصل آلاف المواطنين (فيديو)

مستشار قانوني: شركات القطاع الخاص تستغل ثغرة لفصل آلاف المواطنين (فيديو)
شركات القطاع الخاص
http://almnatiq.net/?p=1048387
محررو المناطق:

كشف المستشار القانوني أحمد عجب، عن استغلال غالبية شركات القطاع الخاص ثغرة بالمادة 77 من أجل فصل آلاف المواطنين من العمل.

 

وقال عجب، إن نسبة إشعارات الفصل الكيدية الموجهة للمواطنين بالقطاع الخاص تبلغ نحو 80% من إجمالي إشعارات الفصل في القطاع.

 

ولفت في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إلى أن معظم إشعارات الفصل الخاص تحمل صيغتها ثغرات يفترض أن تبطل بموجبها؛ لأنها تستند صراحة على المادة 77 التنظيمية.

 

ونوه إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سبق وحذرت من استغلال تلك المادة لكن منشآت القطاع الخاص تواصل استخدامها، داعيًا إلى سد تلك الثغرة سريعًا والالتفات لخطورة هذه المادة.

 

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