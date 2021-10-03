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بينها التوتر والحمل.. تقرير يحدد 12 سبب للشعور بمرارة الفم

بينها التوتر والحمل.. تقرير يحدد 12 سبب للشعور بمرارة الفم
مرارة الفم
http://almnatiq.net/?p=1048397
محررو المناطق:

حدد تقرير حديث، الأسباب التي يمكن تؤدي إلى الشعور بالمرارة بشكل متكرر عند تناول بعض الأطعمة.

 

وتضمنت أسباب تلك الحالة الحمل وارتجاع المرئ، وكذلك التوتر والقلق، حيث دعا التقرير إلى التعامل مع تلك الأسباب بجدية وإيجاد حلول طبية.

 

وجاءت الأسباب كالتالي:

 

جفاف الفم

يؤدي جفاف الفم إلى تغير في مذاق الطعام نتيجة تراجع كمية اللعاب والتى تعني المزيد من التواجد البكتيري.

 

الأسنان

عدم نظافة الأسنان يؤدي إلى طعم مر في الفم، بسبب زيادة في تسوس الأسنان والالتهابات وأمراض اللثة.

 

الحمل

يعتبر الطعم المر أو المعدني في الفم شكوى شائعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، نتيجة حدوث تغيرات في الهرمونات، ولكن يزول هذا الشعور بعد الولادة.

 

الفم الحارق

الإصابة بمتلازمة الفم الحارق هي حالة تسبب إحساسًا بالحرقان في الفم، وقد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من طعم مر أو زنخ في أفواههم، وقد تظهر أعراض متلازمة الفم الحارق بشكل متقطع.

 

سن اليأس

قد تعاني النساء عند انقطاع الطمث من طعم مر في أفواههن، قد يكون هذا بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم، ما قد يؤدي إلى حالة ثانوية، مثل متلازمة الفم الحارق، وقد يكون أيضًا بسبب جفاف الفم المستمر.

 

الارتجاع المريئي

قد يكون الارتجاع المريئي مصدرًا لمذاق مر غير مرغوب فيه في الفم، وتحدث هذه الحالات عندما تصبح العضلة العاصرة في الجزء العلوي من المعدة ضعيفة وتسمح للحمض أو الصفراء بالارتفاع في أنبوب الطعام.

 

القلاع الفموي

غالبًا ما تسبب عدوى الخميرة في الفم ظهور بقع أو بقع بيضاء على اللسان أو الفم أو الحلق، قد تسبب أيضًا طعمًا مرًا أو غير سار قد يستمر حتى يتم علاج العدوى.

 

التوتر والقلق

يمكن أن يسبب القلق جفاف الفم، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى طعم مر.

 

تلف العصب

ترتبط براعم التذوق مباشرة بأعصاب الدماغ، فيمكن أن يتسبب الضرر الذي يلحق بالأعصاب في حدوث تغيير في الطريقة التي يختبر بها الشخص الأذواق.

 

الأدوية والمكملات الغذائية

قد تسبب بعض الأدوية أو المكملات أو العلاجات الطبية طعمًا مرًا في الفم، قد يكون هذا بسبب طعم الأدوية المر، أو لأن المواد الكيميائية الموجودة فيها تفرز في اللعاب.

 

الأمراض

يمكن أن يصاحب بعض الأمراض، بما في ذلك التهابات الجيوب الأنفية أو نزلات البرد، طعم مر في الفم.

 

معالجة السرطان

قد يعاني الشخص الذي يخضع لعلاج السرطان من طعم كريه في فمه عند الأكل أو الشرب.

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