احدث الأخبار

فلكية جدة ترصد كوكب الزهرة اليوم يقترن بقلب العقرب
أبرز المواد
 صندوق الاستثمارات العامة: إطلاق مشروع “THE RIG” الوجهة السياحية الأولى من نوعها في العالم
أبرز المواد
 اندلاع حريق بأحد متنزهات النماص في عسير (فيديو)
منطقة عسير
 حمدالله يقود الهجوم.. مفاجآت بتشكيل النصر في مواجهة الوحدة الإماراتي
أبرز المواد
 وفد من أمانة القصيم يزور مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية
منطقة القصيم
 السديس يشيد بجهود لجنة الأهالي في خدمة محافظة البكيرية
منطقة القصيم
 غدًا.. أمير الشرقية يرعى تدشين برنامج الطيارين المنتهي بالتوظيف
المنطقة الشرقية
 “الأرصاد”: انخفاض درجات الحرارة هذا الشتاء لما دون الصفر.. وتغيرات مناخية غير معتادة
أبرز المواد
 التحالف: مقتل 160 عنصرًا حوثيًا وتدمير 11 آلية في العبدية
أبرز المواد
 أول مهمة من نوعها.. ناسا ترسل مسبارا لدراسة كويكبات طروادة حول “المشترى”
أبرز المواد
   مايكروسوفت تغلق “لينكد – إن” في الصين لهذا السبب
دولي
 مفاجأة غير سارة.. متعافو كورونا يعانون أعراضا طويلة الأمد
أبرز المواد
فلكية جدة ترصد كوكب الزهرة اليوم يقترن بقلب العقرب

فلكية جدة ترصد كوكب الزهرة اليوم يقترن بقلب العقرب

أبرز المواد
صندوق الاستثمارات العامة: إطلاق مشروع “THE RIG” الوجهة السياحية الأولى من نوعها في العالم

صندوق الاستثمارات العامة: إطلاق مشروع “THE RIG” الوجهة السياحية الأولى من نوعها في العالم

أبرز المواد
اندلاع حريق بأحد متنزهات النماص في عسير (فيديو)

اندلاع حريق بأحد متنزهات النماص في عسير (فيديو)

منطقة عسير
حمدالله يقود الهجوم.. مفاجآت بتشكيل النصر في مواجهة الوحدة الإماراتي

حمدالله يقود الهجوم.. مفاجآت بتشكيل النصر في مواجهة الوحدة الإماراتي

أبرز المواد

فلكية جدة ترصد كوكب الزهرة اليوم يقترن بقلب العقرب

فلكية جدة ترصد كوكب الزهرة اليوم يقترن بقلب العقرب
كوكب الزهرة اليوم يقترن بقلب العقرب
http://almnatiq.net/?p=1048400
المناطق - واس:

يرصد اليوم اقتران كوكب الزهرة بنجم قلب العقرب بعد غروب الشمس وبداية الليل، حيث سيزينان الأفق الجنوبي الغربي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بسماء الوطن العربي، ويعد الاقتران الأقرب بينهما منذ 8 سنوات.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهره أنه خلال مواصلة كوكب الزهرة رحلته شرقًا أمام نجوم العقرب في مداره حول الشمس سيلتقي بنجم النجم الضارب إلى الحمرة قلب العقرب على قبة السماء.

وأشار إلى أن العثور على كوكب الزهرة سيكون في غاية السهولة بسبب لمعانه الفائق، حيث سيظهر في السماء بعد حوالي نصف ساعة من غروب الشمس مثل قطعة من الألماس وبعد حلول ظلمة الليل سيظهر قلب العقرب إلى أسفل يساره وسيفصل بينهما درجة تقريبًا ويلاحظ أن قلب العقرب أقل لمعانًا من الزهرة.

وأضاف أنه خلال اليومين التاليين سيبقى كوكب الزهرة بالقرب من قلب العقرب، ولكن سيتغير الموقع الظاهري بالنسبة لبعضهما البعض، وذلك نتيجة لحركة الزهرة الدائمة حول الشمس.

 

 

روابط ذات صلة

ظاهرة لم تحدث منذ 8 سنوات.. الزهرة وقلب العقرب يزينان سماء المملكة والوطن العربي غدًا

ظاهرة لم تحدث منذ 8 سنوات.. الزهرة وقلب العقرب يزينان سماء المملكة والوطن العربي غدًا
استعدادا لـ”الاقتران الشمسي”..فلكية جدة تعلن بدء توقف الاتصالات مع المريخ لمدة 13 يومًا

استعدادا لـ”الاقتران الشمسي”..فلكية جدة تعلن بدء توقف الاتصالات مع المريخ لمدة 13 يومًا
كويكب صغير يمر قرب الأرض.. و”فلكية جدة” تكشف مدى خطورته

كويكب صغير يمر قرب الأرض.. و”فلكية جدة” تكشف مدى خطورته

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*