ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 44.48 مليون

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ارتفعت عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 44.48 مليون، منها 23.86 مليون جرعة أولى، و20.6 مليون جرعة ثانية.

وبحسب وزارة الصحة فقد بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.68 مليون شخص.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 41 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 536,900، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 547,890، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8,760 حالة.