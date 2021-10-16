رفع أكثر 950 متراً مكعباً من مخلفات البناء بطلعة التمياط

المناطق - واس:

رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية طلعة التمياط، أكثر 950 متراً مكعباً من مخلفات البناء، إلى جانب إزالة 685 متراً مربعاً من الكتابات على الجدران، وذلك ضمن حملة معالجة التشوهات البصرية في 90 يوماً التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأوضحت بلدية طلعة التمياط أن الحملة تضمنت أعمال دهان للأرصفة والبردورات والخطوط الأرضية على مساحة 2,000 متر طولي، وإصلاح 2,375 متر مربع من الانترلوك والأرصفة المتهالكة، ومعالجة حفر وتشققات الشوارع على مساحة 212 متراً مربعاً، وصيانة 204 أعمدة وفوانيس إنارة، ومعالجة 45 حاوية كبيرة، ورفع 10 سيارات تالفة من الأحياء السكنية والطرق العامة، وإزالة 20 حاجزاً.

وأكدت بلدية طلعة التمياط مواصلة أعمالها لرفع مستوى تحسين المشهد البصري، وأهمية المحافظة على البيئة ومعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله، وذلك لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة.