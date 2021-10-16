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هل تتسبب العبوات البلاستيكية في الإصابة بالسرطان؟.. “الصحة” تحسم الجدل

هل تتسبب العبوات البلاستيكية في الإصابة بالسرطان؟.. “الصحة” تحسم الجدل
العبوات البلاستيكية
http://almnatiq.net/?p=1048457
محررو المناطق:

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، حقيقة تسبب استخدام “العبوات البلاستيكية” في الإصابة بمرض السرطان.

 

ونفت الوزارة، ما تردد حول تسبب علب البلاستيك بمرض السرطان، بدعوى احتوائها على مادة الديوكسين.

 

ولفتت إلى أن العبوات البلاستيكية لا تحتوي على مادة الديوكسين، كما أن أشعة الشمس ليست كافية لتكونها، موضحة أن العبوات البلاستيكية مصنوعة من مادة تم فحصها بدقة، بهدف التأكد من سلامة استخدامها.

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