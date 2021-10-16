بهدف حمدالله.. النصر ينهي الشوط الأول من مباراة الوحدة متقدمًا

محررو المناطق:

انتهى الشوط الأول من مباراة النصر والوحدة الإماراتي على ملعب “مرسول بارك”، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، بتقدم العالمي بهدف دون مقابل.

ونجح حمدالله في تسجيل أول أهداف المباراة بالدقيقة السابعة من بدايتها.

وجاء تشكيل النصر كالتالي: ” وليد عبدالله، وسلطان الغنام، وعبدالإله العمري، وعبدالله مادو، وعبدالله الخيبري، وعبدالمجيد الصليهم، وتاليسكا، وجلال الدين ماشاريبوف، وعبدالرزاق حمدالله، ومحمد النخلي، وعبدالفتاح عسيري”.

وتمكن العالمي من بلوغ دور الـ8 بعد التفوق على منافسه تراكتور الإيراني بهدف دون رد، فيما صعد الوحدة الإماراتي على حساب مواطنه الشرقة بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء المباراة بالتعادل.

ويأمل الوحدة في تعويض التراجع في بطولة الدوري المحلي بإنجاز قاري جديد؛ حيث يحتل فريق الوحدة المركز الثامن جدول ترتيب المسابقة، برصيد 8 نقاط، وبفارق 6 نقاط عن العين صاحب الصدارة.