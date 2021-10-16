“الإسكان” تكشف عن متوسط أسعار الوحدات السكنية المطروحة من قبلها (فيديو)

محررو المناطق:

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم، عن أسعار الوحدات السكنية التي تطرحها الوزارة خلال الفترة الحالية.

وقال السويلم في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن جميع مشاريع الوزارة التي توفرها لمستفيديها من خلال برنامج “سكني” هي في متوسط 600 ألف ريال، وبعضها ببدأ من 250 ألف ريال.

وأوضح أن الوزارة تعمل على ضخ أكثر من 350 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة، بينها 147 ألف وحدة في الرياض خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن هذا من شأنه أن يلبي الطلب على مستوى المملكة عبر توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة.