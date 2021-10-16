النجعي يشارك في مهرجان أهداف النصر أمام الوحدة الإماراتي

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سجل فريق النصر الهدف الخامس له بمباراة الوحدة الإماراتي عبر لاعبه سامي النجعي في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق النصر بهدف سجله حمدالله بالدقيقة السابعة من عمر المباراة.

وجاء تشكيل النصر كالتالي: ” وليد عبدالله، وسلطان الغنام، وعبدالإله العمري، وعبدالله مادو، وعبدالله الخيبري، وعبدالمجيد الصليهم، وتاليسكا، وجلال الدين ماشاريبوف، وعبدالرزاق حمدالله، ومحمد النخلي، وعبدالفتاح عسيري”.

وتمكن العالمي من بلوغ دور الـ8 بعد التفوق على منافسه تراكتور الإيراني بهدف دون رد، فيما صعد الوحدة الإماراتي على حساب مواطنه الشرقة بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء المباراة بالتعادل.

ويأمل الوحدة في تعويض التراجع في بطولة الدوري المحلي بإنجاز قاري جديد؛ حيث يحتل فريق الوحدة المركز الثامن جدول ترتيب المسابقة، برصيد 8 نقاط، وبفارق 6 نقاط عن العين صاحب الصدارة.