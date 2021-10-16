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لحظة إزالة ملصقات التباعد بين المصلين في المسجد الحرام (فيديو)

لحظة إزالة ملصقات التباعد بين المصلين في المسجد الحرام (فيديو)

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لحظة إزالة ملصقات التباعد بين المصلين في المسجد الحرام (فيديو)

لحظة إزالة ملصقات التباعد بين المصلين في المسجد الحرام (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1048496
محررو المناطق:

وثق مقطع فيديو لحظة إزالة عمال المسجد الحرام ملصقات التباعد بين المصلين، في إطار قرارات تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قيام العمال في المسجد الحرام بإزالة ملصقات التباعد، وذلك استعدادًا لتشغيل كامل الطاقة الاستيعابية.

يذكر أنه ابتداءً من يوم غدٍ سيتم تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام والتي تصل إلى أكثر من 2.5 مليون مصلٍ في الفرض الواحد.

تتأهب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال المعتمرين والمصلين والزائرين بكامل الطاقة الاستيعابية غداً الأحد.

وأعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، جاهزية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال المعتمرين والمصلين والزائرين بالحرمين الشريفين بكامل الطاقة الاستيعابية وجميع الإجراءات الاحترازية، وفق بيان وزارة الداخلية فيما يخص صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية ابتداء من يوم الأحد.

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