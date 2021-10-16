تشكيل الهلال أمام برسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا

أعلن البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال، تشكيل فريقه لمواجهة برسبوليس بيروزي الإيراني، في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.
وجاء تشكيل الهلال كالآتي:
في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.
خط الدفاع : محمد البريك – على البليهي – جانج هيون سون – ناصر الدوسري
خط الوسط : سلمان الفرج – محمد كنو – ماتيوس بيريرا – سالم الدوسري
خط الهجوم : موسى ماريجا – بافتيمبي جوميز
وتنطلق المباراة مساءً اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في افتتاح منافسات دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.
📋 تعرّف على قائمة #كبير_آسيا في لقاء "بيروزي الإيراني" ⚽️💙#الهلال_بيروزي#الهلال pic.twitter.com/eStKY4S1qh
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 16, 2021
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