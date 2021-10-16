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تشكيل الهلال أمام برسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا

تشكيل الهلال أمام برسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا
تشكيل الهلال أمام برسبوليس
http://almnatiq.net/?p=1048500
محررو المناطق:

أعلن البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال، تشكيل فريقه لمواجهة برسبوليس بيروزي الإيراني، في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع : محمد البريك – على البليهي – جانج هيون سون – ناصر الدوسري

خط الوسط :  سلمان الفرج – محمد كنو – ماتيوس بيريرا – سالم الدوسري

خط الهجوم : موسى ماريجا – بافتيمبي جوميز

وتنطلق المباراة مساءً اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في افتتاح منافسات دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

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