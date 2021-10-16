احدث الأخبار

الأمن العام ينفذ حملة ميدانية شاملة لضبط الشاحنات المخالفة
أبرز المواد
 لحظة إزالة ملصقات التباعد بين المصلين في المسجد الحرام (فيديو)
أبرز المواد
 “الإسكان” تكشف عن متوسط أسعار الوحدات السكنية المطروحة من قبلها (فيديو)
أبرز المواد
 النجعي يشارك في مهرجان أهداف النصر أمام الوحدة الإماراتي
الرياضة
 الحرف اليدوية تستهوي زوار مهرجان العلا للتمور
منطقة المدينة المنورة
 ماشاريبوف يزيد أوجاع الوحدة بالهدف الرابع للنصر
الرياضة
 عبدالفتاح عسيري يعزز التقدم للنصر ويسجل الهدف الثالث في الوحدة
أبرز المواد
 ماشاريبوف يضيف الهدف الثاني للنصر في مرمى الوحدة
أبرز المواد
 إغلاق 8 منشآت وتطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات بالشوقية
منطقة مكة المكرمة
 بهدف حمدالله.. النصر ينهي الشوط الأول من مباراة الوحدة متقدمًا
أبرز المواد
 هل تتسبب العبوات البلاستيكية في الإصابة بالسرطان؟.. “الصحة” تحسم الجدل
أبرز المواد
 رفع أكثر 950 متراً مكعباً من مخلفات البناء بطلعة التمياط
منطقة الحدود الشمالية
الأمن العام ينفذ حملة ميدانية شاملة لضبط الشاحنات المخالفة

الأمن العام ينفذ حملة ميدانية شاملة لضبط الشاحنات المخالفة

أبرز المواد
لحظة إزالة ملصقات التباعد بين المصلين في المسجد الحرام (فيديو)

لحظة إزالة ملصقات التباعد بين المصلين في المسجد الحرام (فيديو)

أبرز المواد
“الإسكان” تكشف عن متوسط أسعار الوحدات السكنية المطروحة من قبلها (فيديو)

“الإسكان” تكشف عن متوسط أسعار الوحدات السكنية المطروحة من قبلها (فيديو)

أبرز المواد
النجعي يشارك في مهرجان أهداف النصر أمام الوحدة الإماراتي

النجعي يشارك في مهرجان أهداف النصر أمام الوحدة الإماراتي

الرياضة

الأمن العام ينفذ حملة ميدانية شاملة لضبط الشاحنات المخالفة

الأمن العام ينفذ حملة ميدانية شاملة لضبط الشاحنات المخالفة
http://almnatiq.net/?p=1048507
المناطق - الرياض:

أعلن المتحدث الرسمي للأمن العام عن تنفيذ حملة ميدانية شاملة لضبط كافة أنواع الشاحنات المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بشأنها، على كافة الطرق داخل المدن والمحافظات وفيما بينها، من خلال الأمن العام ممثلاً في الإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق، وبالتعاون مع وزارة النقل والهيئة العامة للنقل .

وأضاف المتحدث الرسمي للأمن العام أن ذلك يأتي  في إطار الإجراءات الميدانية المعتمدة لمتابعة التزام الشركات والمؤسسات المرخصة لممارسة نشاط النقل العام بالأنظمة واللوائح التي تنظم سير المركبات على الطرق العامة.

 

 

روابط ذات صلة

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 44.48 مليون

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 44.48 مليون
العسومي يطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف جرائم ميليشيات الحوثي

العسومي يطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف جرائم ميليشيات الحوثي
اعتداءات وسرقة ونصب.. أخطر 4 جرائم في ’’قبضة رجال الأمن‘‘ (فيديو)

اعتداءات وسرقة ونصب.. أخطر 4 جرائم في ’’قبضة رجال الأمن‘‘ (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*