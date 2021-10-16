الأمن العام ينفذ حملة ميدانية شاملة لضبط الشاحنات المخالفة

المناطق - الرياض:

أعلن المتحدث الرسمي للأمن العام عن تنفيذ حملة ميدانية شاملة لضبط كافة أنواع الشاحنات المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بشأنها، على كافة الطرق داخل المدن والمحافظات وفيما بينها، من خلال الأمن العام ممثلاً في الإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق، وبالتعاون مع وزارة النقل والهيئة العامة للنقل .

وأضاف المتحدث الرسمي للأمن العام أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الميدانية المعتمدة لمتابعة التزام الشركات والمؤسسات المرخصة لممارسة نشاط النقل العام بالأنظمة واللوائح التي تنظم سير المركبات على الطرق العامة.