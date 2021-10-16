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بخماسية.. النصر يتأهل لنصف نهائي أبطال آسيا على حساب الوحدة الإماراتي

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بخماسية.. النصر يتأهل لنصف نهائي أبطال آسيا على حساب الوحدة الإماراتي

بخماسية.. النصر يتأهل لنصف نهائي أبطال آسيا على حساب الوحدة الإماراتي
النصر يتأهل لنصف نهائي أبطال آسيا
http://almnatiq.net/?p=1048509
المناطق - الرياض:

تأهل فريق النصر إلى نصف نهائي دوي أبطال آسيا بفوز عريض بخماسية على حساب الوحدة الإماراتي، على ملعب مرسول بارك بالرياض.

 

وسجل أهداف النصر، اللاعب عبدالرازق حمدالله في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، قبل أن يضيف سجل اللاعب جلال الدين ماشاريبوف هدفين لفريقه في الدقيقتين 52 و65 من عمر المباراة.

 

ونجح عبدالفتاح عسيري في تسجيل هدف لفريقه بالدقيقة 56، كما اختتم سامي النجعي أهداف فريقه بالدقيقة 75.

 

وقلص اللاعب إسماعيل مطر النتيجة لصالح فريق بهدف سجله في الوقت بدل الضايع من الشوط الثاني.

 

وجاء تشكيل النصر في المبارات كالتالي: ” وليد عبدالله، وسلطان الغنام، وعبدالإله العمري، وعبدالله مادو، وعبدالله الخيبري، وعبدالمجيد الصليهم، وتاليسكا، وجلال الدين ماشاريبوف، وعبدالرزاق حمدالله، ومحمد النخلي، وعبدالفتاح عسيري”.

 

وتمكن العالمي من بلوغ دور الـ8 بعد التفوق على منافسه تراكتور الإيراني بهدف دون رد، فيما صعد الوحدة الإماراتي على حساب مواطنه الشرقة بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء المباراة بالتعادل.

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