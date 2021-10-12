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مواطنون يشتكون من انقطاع البث وفصل الاشتراكات أثناء المباريات

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مواطنون يشتكون من انقطاع البث وفصل الاشتراكات أثناء المباريات

مواطنون يشتكون من انقطاع البث وفصل الاشتراكات أثناء المباريات
انقطاع البث وفصل الاشتراكات أثناء المباريات
http://almnatiq.net/?p=1048512
محررو المناطق:

اشتكى عدد من المواطنين من انقطاع البث وفصل الاشتراكات أثناء مباريات المنتخب ودوري أبطال أسيا، مطالبين الجهات المختصة بحل هذه المشكلة.

وعبر عدد من المستفدين على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد من عدم تمكنهم من الوصول إلى القنواث أثناء بث المباريات.

وقال أحد المتسفيدين: “موضوع قبل مباريات المنتخب و مباريات أسيا أشبك الرسيفر بالنت وخطوات معقده مع المشتركين حتى! هذا ضحك على الشعب و على المشتركين و لا مهنية”.

وأضاف: “كل المشتركين شابكين النت من 4 ساعات وقبل المباراة بنصف ساعه فجأة كل القنوات تشتغل إلا قناة SSC7HD الناقله لدوري ابطال اسيا و لازم اشبكه بالنت ثم ربع ساعه على قناة رقم 11! كل هذا عشان يشوف المباراة؟ معقولة وصلنا 2021 ولازم نسوي كذا عشان نشوف البث”.

كما اشتكى مواطن أخر من انقطاع البث قائلًا: “العتب ما عليهم على الي عطاهم الحقوق”، فيما علق أخر بقوله: “وأنا نفس الطريقه مشترك معهمم البارح وشوف كبف قفلوها 920001231 والرقم هذا مقفل”.

وقال مواطن آخر: ” أنا مشترك VIP مطلع لي يقول فيه باقة رياضية تكفى يا ربي ان سبورت ارحمنا”.

 

وعبر مواطن عن غضبه قائلًا: “أقسم بالله مشترك سنة هنا ك احتياط  ولا فكرت اشغله أصلا بس الي شفته اليوم مهزلة مهزلة مرتبط في النت من الظهر ولا اشتغل !والله شي ينرفز الواحد اقسم بالله”.

واشتكى أحد المواطنين: “اقسم بالله شي يغبن يغبن حتى وسيلتنا الترفيهيه قاعدين يمنعونا منها حسبي الله عليهم”.

وقال مشترك آخر: “كلنا شابكين 3 الظهر ولا فيه فايدة النت مشبوك وكل شي تمام وفوق كذا مايردو حسبي الله عليهم  القناه رقم 7 ماتشتغل بس حرام عليكم”.

ويلتقي الهلال مع برسبوليس الإيراني مساء اليوم السبت، على ملعب فيصل بن فهد في تمام التاسعة مساء، في مباراة الدور ربع النهائي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

كما تأهل فريق النصر مساء اليوم السبت إلى نصف نهائي دوي أبطال آسيا بفوز عريض بخماسية على حساب الوحدة الإماراتي، على ملعب مرسول بارك بالرياض.

وسجل أهداف النصر، اللاعب عبدالرازق حمدالله في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، قبل أن يضيف سجل اللاعب جلال الدين ماشاريبوف هدفين لفريقه في الدقيقتين 52 و65 من عمر المباراة.

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