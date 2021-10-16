مكتب البيئة بالبكيرية يشارك بمهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية

المناطق – الشيحية:

يشارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة البكيرية في جناح بمهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية، الذي تنظمه بلدية المحافظة بالتعاون مع الجمعية الزراعية في حديقة الشيحية العامة.

ويقدم المكتب لزوار مهرجان رمان القصيم، توضيح عن آلية ومتطلبات التوثيق والتفتيش للراغبين بالتحول للزراعة العضوية، إضافة إلى المدخلات وطرق التحول للزراعة العضوية.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة البكيرية المهندس بدر الحربي، أن المشاركة تهدف إلى تشجيع المزارع والتعريف بمنتج الرمان من خلال لوحات إرشادية بالمعرض عن طريق عرض أهمية الرمان وفوائده وطريقة زراعته والوقاية من الأمراض والآفات.