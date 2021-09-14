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يصيب الأطفال حتى سن الخامسة.. استشارية طب وقائي توضح ما هو فيروس الروتا وطرق علاجه

يصيب الأطفال حتى سن الخامسة.. استشارية طب وقائي توضح ما هو فيروس الروتا وطرق علاجه
فيروس الروتا
http://almnatiq.net/?p=1048536
محررو المناطق:

أوضحت استشارية الطب الوقائي، الدكتورة مرام الشهري، أبرز المعلومات المتوفرة حول فيروس “الروتا”، وكيفية الوقاية منه.

 

وقالت الشهري، إن فيروس “الروتا” هو أحد الفيروسات المعدية بين الأطفال ويصيب الفئة العمرية 4 أشهر وحتى 5 سنوات، وينتشر عن طريق الملامسة، مشيرةً إلى أن أعراض الفيروس تتمثل في القيء والإسهال وآلام في البطن.

 

ولفتت إلى أن طرق الوقاية من الفيروس تبدأ بالتطعيم، وغسل اليدين قبل وبعد تناول الطعام، وبعد استخدام دورات المياه، وكذلك بعد السعال والعطس، مع استخدام المعقم في حال عدم توفر المياه الجارية.

 

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