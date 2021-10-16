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“استووا .. تراصوا”.. المسجد الحرام يستعد لصلاة الفجر بدون إجراءات التباعد (فيديو)

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“استووا .. تراصوا”.. المسجد الحرام يستعد لصلاة الفجر بدون إجراءات التباعد (فيديو)

“استووا .. تراصوا”.. المسجد الحرام يستعد لصلاة الفجر بدون إجراءات التباعد (فيديو)
المسجد الحرام يستعد لصلاة الفجر
http://almnatiq.net/?p=1048545
محررو المناطق:

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو لاستعدادات المسجد الحرام لقرار تخفيف الإجراءات الاحترازية.

وأظهر مقطع الفيديو إزالة العاملين ملصقات التباعد الجسدي من جميع المواقع بـ المسجد الحرام استعداداً لصلاة فجر يوم غد الأحد.

وقالت إمارة منطقة المكرمة على صفحتها بموقع “توتير”: “ساعات ويردد إمام  الحرم المكي : “استوا .. اعتدلوا .. تراصوا”.

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