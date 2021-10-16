بهدف الدوسري.. الهلال ينهي الشوط الأول من متقدمًا على بيروزي الإيراني

محررو المناطق:

انتهى الشوط الأول في المبارة التي جمعت الهلال بنادي بيرسبوليس الإيراني في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا بتقدم الأول بهدف عن طريق الاعب سالم الدوسري.

وتعد هذه المواجهة التاسعة بين الهلال وبيرسبوليس في تاريخ دوري أبطال آسيا، حيث تفوق الهلال بمجموع 3 انتصارات مقابل 4 تعادلات وخسارة واحدة فقط.

ولم يسبق لبيرسبوليس أن تجاوز الهلال خلال الأدوار الإقصائية من البطولة، حيث تفوق الأخير في دور الـ16 عام 2016 ونصف النهائي عام 2017.

ولم ينجح برسبوليس في التسجيل خلال أربع مباريات من أصل ثمانية في مواجهة الهلال، وسجّل أكثر من هدف واحد في مواجهة واحدة سابقة فقط بينهما عندما تعادلا 2-2 في نصف نهائي عام 2017، ولكن الفريق الإيراني حقق 6 انتصارات في سبع مباريات خاضها بالبطولة هذا العام، مقابل خسارة واحدة.

وتأهل الهلال تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز على استقلال طهران الإيراني بنتيجة 2-0، في حين تغلب بيرسبوليس في ثمن النهائي على استقلال طاجيكستان بنتيجة 1-0.

كما نجح الهلال في تحقيق الفوز في 5 مباريات من آخر 6 مباريات في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا، مقابل خسارة مباراة واحدة، وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات على التوالي.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع : محمد البريك – على البليهي – جانج هيون سون – ناصر الدوسري

خط الوسط : سلمان الفرج – محمد كنو – ماتيوس بيريرا – سالم الدوسري

خط الهجوم : موسى ماريجا – بافتيمبي جوميز