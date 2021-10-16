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بنكهة أبطال آسيا.. صراع هاشتاقات يشتعل بين جماهير النصر والهلال

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بنكهة أبطال آسيا.. صراع هاشتاقات يشتعل بين جماهير النصر والهلال

بنكهة أبطال آسيا.. صراع هاشتاقات يشتعل بين جماهير النصر والهلال
جماهير النصر والهلال
http://almnatiq.net/?p=1048560
محررو المناطق:

انتقلت مواجهتي فريقي النصر والهلال أمام الوحدة الإماراتي وبرسبوليس الإيراني، إلى صراع من نوع خاص بين جماهير الناديين على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

 

ومع تخطي النصر عقبة الوحدة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المبارات التي جمعتهما مساء اليوم السبت بالرياض، ارتفعت طموحات جماهير العالمي في الحصول على اللقب الآسيوي والصعود لكأس العالم للأندية.

 

وأطلقت جماهير العالمي هاشتاق “#نحو_العالميه_الثانيه_يا_نصر”، لتحفيز لاعبي الفريق على الاستعداد الجيد لمباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا والفوز على المنافس الذي سيتحدد بعد نهاية مباراة الهلال وبرسبوليس.

 

فيما سخرت جماهير الزعيم من هاشتاق النصر بسبب كلمة “العالمية الثانية”، كما أطلقت هاشتاق ” #الهلال_بيرسبوليس”؛ لمتابعة أحداث مباراة فريقها، والتأكيد على الاستعداد لموجهة النصر.

 

وقال مشجع يدعى خالد المطيري، إنه يجب على الفريق النصراوي نسيان  مباراة اليوم وتأجيل الفرح حتى يتحقق الفوز في مباراة نصف النهائي، ويتأهل الفريق للنهائي.

 

وأبدى مشجع آخر سعادته بفوز النصر على الوحدة الإماراتي، قائلًا: ” ألف مبروك لجمهور العالمي على الفوز والتأهل لنصف النهائي، وكذلك المستوى الذي أظهر العالمي وكأنه فريق مرعب”.


وأضاف مشجع نصراوي يدعى عادل بن ناصر: “ألف مليار مبروك للعالمي، ليلة نصراوية مبهرة في مرسول بارك، مستوى فخم وروح قتالية عالية، وعقبال الوصول للنهائي والوصول للعالمية الثانية”.

كما قال مشجع: “فوز العالمي، والهلال يحظى يدعم الجميع من خارج الملعب كالعادة الموسمية ويعتبر الهلال هو ممثل الوطن الوحيد”.

 

وتوقع مشجع أن يصل النصر والهلال لنصف نهائي البطولة، قائلًا: ” مباراة النصر والهلال في نصف النهائي ستكون تاريخية ولن تنسى”.

 

يُشار إلى أن الهلال والنصر سيلتقيان وجهًا لوجه في نصف نهائي دوري أبطال آسيا إذا حقق الهلال الفوز في المباراة التي تلعب حاليًا.

 

وتأهل فريق النصر إلى نصف نهائي دوي أبطال آسيا بفوز عريض بخماسية على حساب الوحدة الإماراتي، على ملعب مرسول بارك بالرياض.

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