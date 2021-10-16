بنكهة أبطال آسيا.. صراع هاشتاقات يشتعل بين جماهير النصر والهلال

محررو المناطق:

انتقلت مواجهتي فريقي النصر والهلال أمام الوحدة الإماراتي وبرسبوليس الإيراني، إلى صراع من نوع خاص بين جماهير الناديين على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

ومع تخطي النصر عقبة الوحدة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المبارات التي جمعتهما مساء اليوم السبت بالرياض، ارتفعت طموحات جماهير العالمي في الحصول على اللقب الآسيوي والصعود لكأس العالم للأندية.

وأطلقت جماهير العالمي هاشتاق “#نحو_العالميه_الثانيه_يا_نصر”، لتحفيز لاعبي الفريق على الاستعداد الجيد لمباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا والفوز على المنافس الذي سيتحدد بعد نهاية مباراة الهلال وبرسبوليس.

فيما سخرت جماهير الزعيم من هاشتاق النصر بسبب كلمة “العالمية الثانية”، كما أطلقت هاشتاق ” #الهلال_بيرسبوليس”؛ لمتابعة أحداث مباراة فريقها، والتأكيد على الاستعداد لموجهة النصر.

وقال مشجع يدعى خالد المطيري، إنه يجب على الفريق النصراوي نسيان مباراة اليوم وتأجيل الفرح حتى يتحقق الفوز في مباراة نصف النهائي، ويتأهل الفريق للنهائي.

ننسى مباراة اليوم ونأجل الفرح ليوم الثلاثاء ويارب يارب فوز وتأهل للنهائي #نحو_العالميه_الثانيه_يا_نصر — خالد المطيري (@khaled_31y) October 16, 2021

وأبدى مشجع آخر سعادته بفوز النصر على الوحدة الإماراتي، قائلًا: ” ألف مبروك لجمهور العالمي على الفوز والتأهل لنصف النهائي، وكذلك المستوى الذي أظهر العالمي وكأنه فريق مرعب”.

اللهم لك الحمد .. الف مبروك لجمهور العالمي الفوز وتأهل العالمي لنصف النهائي بالمستوى ونتيجه خماسيه فريق جبار و مرعب بإذن الله نحقق الكاس وبيض وجيه الي حظرو المباراه

والله يديم الفرحه النصراريه #نحو_العالميه_الثانيه_يا_نصر #النصر_الوحده_دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/uPpUwyqL49 — (@Joy___20) October 16, 2021



وأضاف مشجع نصراوي يدعى عادل بن ناصر: “ألف مليار مبروك للعالمي، ليلة نصراوية مبهرة في مرسول بارك، مستوى فخم وروح قتالية عالية، وعقبال الوصول للنهائي والوصول للعالمية الثانية”.

الف مليار مبرووك للعالمي

بصراحه ليله نصراويه مبهره في مرسول بارك

مستوى فخم وروح قتاليه عاليه …

عقبال الوصول للنهائي والوصول للعالميه الثانيه

مبروووك يابواحمد تستاهل الفرح والسعاده #النصر_الوحده_الاماراتي#نحو_العالميه_الثانيه_يا_نصر — عادل بن ناصر ⁦⁩ (@A2deeel2) October 16, 2021

كما قال مشجع: “فوز العالمي، والهلال يحظى يدعم الجميع من خارج الملعب كالعادة الموسمية ويعتبر الهلال هو ممثل الوطن الوحيد”.

الف الف الف مبروك فوز العالمي الأول النصر السعودي…والهلال يحظى يدعم الجميع من خارج الملعب كالعادة الموسمية ويعتبر الهلال هو ممثل الوطن الوحيد حتى ولو الأمر يتعلق بالمنتخب فالهلال اولأ..وشكراً لكم للموسم الثالث تريحون سالم الدوسري والبريك و العكازات…ومع اول مباراة مثل الغزلان — لاعب سابق (@shByEAwwTU8awd8) October 16, 2021

وتوقع مشجع أن يصل النصر والهلال لنصف نهائي البطولة، قائلًا: ” مباراة النصر والهلال في نصف النهائي ستكون تاريخية ولن تنسى”.

مباراة النصر والهلال في نصف النهائي في #دوري_ابطال_اسيا بتكون طحن وتاريخية لن تنسى ..

الي ما يتحمل من جمهور الفريقين ياخذ منوم من العصر — خالد (@khalid_il) October 16, 2021

يُشار إلى أن الهلال والنصر سيلتقيان وجهًا لوجه في نصف نهائي دوري أبطال آسيا إذا حقق الهلال الفوز في المباراة التي تلعب حاليًا.

وتأهل فريق النصر إلى نصف نهائي دوي أبطال آسيا بفوز عريض بخماسية على حساب الوحدة الإماراتي، على ملعب مرسول بارك بالرياض.