العالمي يتحدى الزعيم.. قمة سعودية في نصف نهائي أبطال آسيا

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الهلال والنصر
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محررو المناطق:

صعد فريقا النصر والهلال إلى نصف نهائي أبطال آسيا، ليضربا موعدًا لمباراة قمة بين الفريقين في البطولة القارية.

 

وتأهل فريق النصر إلى نصف نهائي دوي أبطال آسيا بفوز عريض بخماسية على حساب الوحدة الإماراتي، على ملعب مرسول بارك بالرياض.

 

وسجل أهداف النصر، اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، قبل أن يضيف سجل اللاعب جلال الدين ماشاريبوف هدفين لفريقه في الدقيقتين 52 و65 من عمر المباراة.

 

ونجح عبدالفتاح عسيري في تسجيل هدف لفريقه بالدقيقة 56، كما اختتم سامي النجعي أهداف فريقه بالدقيقة 75.

 

فيما نجح الهلال في الصعود لمباراة نصف النهائي بعد الفوز على برسبوليس الإيراني بثلاثة أهداف دون مقابل.

 

وافتتح سالم الدوسري التسجيل للفريق الهلالي في الدقيقة 27، أعقبه الفرنسي بافتيمبي جوميز بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 50، قبل أن يعود جوميز ويسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 70.

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا ٢٠٢١م، الثلاثاء المقبل، على ملعب مرسول بارك .

وشهدت الساعات الماضية، صراعًا من نوع خاص بين جماهير الناديين على منصات التواصل الاجتماعي، في ظل رغبة جماهير الناديين بتحقيق الفوز في المباراة المرتقبة والصعود للنهائي والفوز بالبطولة والصعود لكأس العالم للأندية.

 

وأطلقت جماهير الناديين عدة هاشتاقات لتحفيز اللاعبين قبل مباراة القمة التي ينتظر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

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