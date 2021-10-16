أول صلاة دون تباعد في الحرمين الشريفين

لأول مرة منذ “كورونا”.. “فجر الأحد” أول صلاة دون تباعد في الحرمين الشريفين

محررو المناطق:

انتهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من أعمال الجاهزية التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام، بكامل الطاقة الاستيعابية في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وجرى ذلك وفق ما ورد في بيان وزارة الداخلية فيما يخص صدور الموافقة الكريمة، على تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية، اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو لاستعدادات المسجد الحرام لقرار تخفيف الإجراءات الاحترازية.

ولأول مرة منذ تفشي جائحة “كورونا”، سيعود إمام المسجد الحرام في صلاة فجر الأحد، ليردد مخاطبًا المُصلين “استووا.. اعتدلوا.. تراصوا”.

في السياق نفسه أظهر مقطع فيديو متداول، إزالة العاملين ملصقات التباعد الجسدي من جميع المواقع بالمسجد الحرام استعداداً لصلاة فجر يوم غدٍ الأحد.

وقالت إمارة منطقة المكرمة على حسابها بموقع “توتير”: “ساعات ويردد إمام الحرم المكي : “استوا .. اعتدلوا .. تراصوا”.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قد أعلن أنه وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة، ونظراً للتقدم في تحصين المجتمع والنزول في عدد الحالات، فقد صدرت الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم غدٍ الأحد، والتي جاء من ضمنها السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات.

وشدد وكيل شؤون المسجد الحرام سعد بن محمد المحيميد، على أن الشيخ عبد الرحمن السديس وجه بتجنيد الرئاسة بمختلف وكالاتها كامل طاقاتها البشرية والآلية لتنفيذ خطة العودة الكاملة.

وأطلق مغردون عدة هاشتقات حول هذا الأمر وأبرزها “#المسجد_الحرام” و”#مكة_المكرمة” و”#صلاه_الفجر”، عبروا فيها عن سعادتهم بعودة الصلاة داخل المسجد الحرام دون وجود تباعد جسدي.

وقال عبدالرحمن الإنصاري: “من أجمل المشاهد التي رأيناها مساء اليوم، مشهد إزالة عمال النظافة لعلامات تباعد المصلين بعضهم عن بعض في المسجد الحرام، بعد صدور قرار تخفيف القيود الاحترازية، ما نتطلع إليه جميعا هو إزالة كل علامات التباعد بين القلوب، وحلول المودة والمحبة مكانها”.

من أجمل المشاهد التي رأيناها مساء اليوم، مشهد إزالة عمال النظافة لعلامات تباعد المصلين بعضهم عن بعض في المسجد الحرام، بعد صدور قرار تخفيف القيود الاحترازية، لكوفيد 19.. ما نتطلع إليه جميعا ،هو إزالة كل علامات التباعد بين القلوب، وحلول المودة والمحبة مكانها. — عبدالرحمن الأنصاري (@ALANSARI1954) October 16, 2021

وأضاف أحمد عبيد بن يوسف العواسيه الزعابي: “المسجد الحرام يتهيأ لصلاة فجر يوم الأحد بكامل طاقته الاستيعابية ودون تباعد”.

#المسجد_الحرام يتهيأ لصلاة فجر يوم الأحد

بكامل طاقته الاستيعابية ودون تباعد#الحياة تعود لطبيعتها في #الحرم_المكي pic.twitter.com/VEtr56dDbh — أحمد عبيد بن يوسف العواسيه الزعابي (@ocean_law) October 16, 2021

ولفت مغرد آخر إلى أنه مواكبة لقرار تخفيف الإجراءات الاحترازية فقد باشرة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين إزالة ملصقات التباعد الجسدي من جميع المواقع بالمسجد الحرام استعدادًا لصلاة فجر يوم غدٍ الأحد.