موعد مباراة النصر والهلال بنصف نهائي أبطال آسيا والقناة الناقلة لها

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يلتقي فريقا النصر والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد نجاحهما في تخطي دور ربع النهائي اليوم السبت.

وتقام مباراة نصف النهائي بين النصر والهلال يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

وتنقل شبكة قنوات “ssc” الرياضية مباراة الدور نصف النهائي بشكل حصري.

وصعد فريقا النصر والهلال إلى نصف نهائي أبطال آسيا، ليضربا موعدًا لمباراة قمة بين الفريقين في البطولة القارية.

وتأهل فريق النصر إلى نصف نهائي دوي أبطال آسيا بفوز عريض بخماسية على حساب الوحدة الإماراتي، على ملعب مرسول بارك بالرياض.

فيما نجح الهلال في الصعود لمباراة نصف النهائي بعد الفوز على برسبوليس الإيراني بثلاثة أهداف دون مقابل.

وأطلقت جماهير الناديين عدة هاشتاقات لتحفيز اللاعبين قبل مباراة القمة.