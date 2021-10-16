تزامنًا مع تخفيف الإجراءات..الأحد مؤتمر صحفي لبحث مستجدات كورونا والتحديثات الأمنية

محررو المناطق:

أعلنت وزارة الصحة عن عقد مؤتمر صحفي غدًا الأحد في تمام الساعة 3:35 عصرًا لعرض مُستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

ويكشف الدكتور محمد العبدالعالي المًتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خلال المؤتمر مستجدات الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاحات، كما يرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا.

ويستعرض العقيد طلال عبد المحسن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية التحديات الأمنية في ظل مواجهة فيروس كورونا.

كما يتحدث خلال المؤتمر هاني حسني حيدر المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وسيف سالم السويلم، المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، والدكتور عماد المحمدي استشاري الطب الوقائي والصحة العامة.