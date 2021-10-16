الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعلن توافر وظائف شاغرة

محررو المناطق:

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية، عن توفر عدد من الوظائف في برنامج المدن الطبية، بالمدينة الطبية لقوى الأمن بالمنطقة الشرقية.

وشملت الوظائف الشاغرة: صيدلي (5 وظائف)، أخصائي تمريض (30 وظيفة- أخصائي مكافحة عدوى (3 وظائف) ،- أخصائي خدمات طبية طارئة (3 وظائف) أخصائي أشعة (5 وظائف) ، أخصائي مختبرات (5 وظائف) ، طبيب نائب / نائب أول باطنة (5 وظائف).

وحددت الإدارة العامة للخدمات الطبية، عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدم تمثلت في الأتي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إرفاق سجل التصنيف والتسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في نفس المجال.

– إرفاق نسخة محدثة للسيرة الذاتية.

– إرفاق المؤهلات والخبرات.

مواعيد ورابط التقديم:

-بداية التقديم: الأحـــــد 11-03-1443هـ (17-10-2021م)، وينتهي التقديم بنهاية يوم الخميس 15-03-1443هـ (21-10-2021م)، ويتم التقديم عبر البريد الإلكتروني التالي: ( [email protected] )