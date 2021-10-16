الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعلن توافر وظائف شاغرة

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية، عن توفر عدد من الوظائف في برنامج المدن الطبية، بالمدينة الطبية لقوى الأمن بالمنطقة الشرقية.
وشملت الوظائف الشاغرة: صيدلي (5 وظائف)، أخصائي تمريض (30 وظيفة- أخصائي مكافحة عدوى (3 وظائف) ،- أخصائي خدمات طبية طارئة (3 وظائف) أخصائي أشعة (5 وظائف) ، أخصائي مختبرات (5 وظائف) ، طبيب نائب / نائب أول باطنة (5 وظائف).
وحددت الإدارة العامة للخدمات الطبية، عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدم تمثلت في الأتي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إرفاق سجل التصنيف والتسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في نفس المجال.
– إرفاق نسخة محدثة للسيرة الذاتية.
– إرفاق المؤهلات والخبرات.
مواعيد ورابط التقديم:
-بداية التقديم: الأحـــــد 11-03-1443هـ (17-10-2021م)، وينتهي التقديم بنهاية يوم الخميس 15-03-1443هـ (21-10-2021م)، ويتم التقديم عبر البريد الإلكتروني التالي: ( [email protected] )
تعلن الإدارة العامة للخدمات الطبية، عن توفر عدد من الوظائف في برنامج المدن الطبية، بالمدينة الطبية لقوى الأمن بالمنطقة الشرقية.
التقديم عبر البريد الإلكتروني التالي:
[email protected] pic.twitter.com/TGZR2hKVc7
— الخدمات الطبية بوزارة الداخلية (@moimsgovsa) October 16, 2021
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