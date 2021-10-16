رئيس الشورى اليمني يؤكد على دور المملكة في التوصل لاتفاق الرياض

المناطق ـ وكالات:

أكد رئيس مجلس الشورى اليمني، الدكتور أَحمد عبيد بن دغر، على أهمية جهود المملكة للتوصل لاتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي في عدن.

ونوه إلى أنه تم قطع شوط في تنفيذه، كم أنه يجري تحقيق بقية الأشواط، للالتفات إلى المعركة الرئيسية في اليمن.

جاء ذلك خلال مشاركة بن دغر في جلسة البرلمان العربي الأولى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، التي عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية.

وشدد الدكتور بن دغر على أن الحكومة اليمنية لم تغلق يومًا بابًا للحوار مع الحوثيين لوقف نزيف الدم وحفظ ما تبقى من قدرات في اليمن، من خلال المرجعيات الدولية والخليجية والوطنية المعروفة لحل الأزمة اليمنية.