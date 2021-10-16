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أكاديمي بالطائف يكتشف جهاز جديد قادر على قتل الخلايا السرطانية

أكاديمي بالطائف يكتشف جهاز جديد قادر على قتل الخلايا السرطانية
الدكتور محمد الطويرقي
http://almnatiq.net/?p=1048629
محررو المناطق:

توصل أكاديمي في جامعة الطائف إلى اختراع جهاز جديد قادر على قتل الخلايا السرطانية، بعد حقن الجسم به.

 

وقال الأستاذ المساعد للفيزياء الطبية والإشعاعية بجامعة الطائف محمد الطويرقي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن الابتكار الجديد عبارة عن كاشف إشعاعي.

 

ونوه إلى أن فكرة عمل الجهاز تعتمد على تقنية الألياف الضوئية البصرية، مبينًا أنه تم تصميمه بطريقة احترافية لتحديد المصدر المشع داخل جسم المريض أثناء العلاج وحساب الجرعة الإشعاعية.

وتابع الطويرقي: يتميز جهاز الكاشف الإشعاعي مقارنة بالأجهزة المستخدمة الآن، بأنه أقل حجما وتكلفة ويتكون من كاشف وآلية لتحويل القراءة المرصودة إلى جرعة إشعاعية.

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