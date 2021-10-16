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انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق.. حالة الطقس المتوقعة على المملكة غدًا الأحد

انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق.. حالة الطقس المتوقعة على المملكة غدًا الأحد
الطقس
http://almnatiq.net/?p=1048635
المناطق - الرياض:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد مناطق تبوك والجوف والحدود لشمالية وحائل تدني ملموس في درجات الحرارة اعتبارًا من غد الأحد.

كما توقع المركز تكون فرص ضعيفة لهطول زخات متفرقة ورعدية من الأمطار في أجزاء محدودة من جازان.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة في عموم المناطق بينما تكون شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة.

 

وكان عقيل العقيل المختص في الطقس قد توقع انخفاض ملموس في الحرارة ابتداء من يوم الإثنين، وقد تصل درجات الحرارة إلى 12 درجة على الحدود الشمالية، مشيرًا إلى أنه “ستنخفض درجات الحرارة على الشمالية والجوف وتبوك ومن المتوقع أن تكون الحرارة من 12 لـ 16 درجة في ساعات الصباح الباكر، وقد تمتد الموجة إلى حائل بحدود 15 درجة مئوية”.

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