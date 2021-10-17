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مشاهد مُبهجة.. أول صلاة فجر من المسجد الحرام بدون تباعد إجتماعي (فيديو)

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مشاهد مُبهجة.. أول صلاة فجر من المسجد الحرام بدون تباعد إجتماعي (فيديو)

مشاهد مُبهجة.. أول صلاة فجر من المسجد الحرام بدون تباعد إجتماعي (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1048646
محررو المناطق

نشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو لأول صلاة فجر من المسجد الحرام بعد قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية.

 

وأظهر مقطع الفيديو المصلين وهم في صفوف متساوية  ملتفين حول الكعبة المشرفة بدون تباعد إجتماعي.

 

والتفت إمام المسجد الحرام للمصلين قائلا: ” اعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل”.

 

وبدأت المملكة، اليوم الأحد، تخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح كورونا، فيما دخل قرار السماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح دون تقييد للعدد واستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجدين الحرام والنبوي حيز التنفيذ.

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