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العثور على جثث أربعة سياح روس داخل “ساونا” في ألبانيا

العثور على جثث أربعة سياح روس داخل “ساونا” في ألبانيا

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العثور على جثث أربعة سياح روس داخل “ساونا” في ألبانيا

العثور على جثث أربعة سياح روس داخل “ساونا” في ألبانيا
http://almnatiq.net/?p=1048658
المناطق- وكالات:

لقي أربعة سياح روس مصرعهم، داخل “ساونا” بفندق في ألبانيا، بعد اختناقهم داخلها، بحسب السلطات الألبانية.

ونقلت صحيفة “ديلي نيوز الألبانية” عن الشرطة، أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا مساء يوم الجمعة، حول العثور على جثث أربعة سياح روس، وجميعهم مختنقون.

وذكرت الصحيفة أن الضحايا هم رجلان وامرأتان. وقال بيان صادر عن الأجهزة الأمنية إنه من غير المعروف ما إذا كان نظام التهوية يعمل بشكل صحيح.

يأتي هذا في وقت فتحت فيه الشرطة الألبانية، تحقيقا موسعا لمعرفة حيثيات ما حدث، كما استجوبت عدد من السياح الروس الآخرين والعاملين في الفندق.

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