للمرة الأولى منذ 18 شهرًا.. دول كبرى تُعاند كورونا وتفتح حدودها الدولية

المناطق - وكالات:

ارتفع العدد التراكمي لإصابات فيروس حول العالم فجر اليوم الأحد إلى 241 مليون إصابة، نجمت عنها 4.90 مليون وفاة، في الوقت الذي بدأت فيه بعض الدول فتح حدودها الدولية، إيذاناً بعودة السفر الدولي للمرة الأولى منذ أكثر من 18 شهراً.

وسجلت بلدان العالم أمس الأول 446872 إصابة جديدة؛ كان لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا النصيب الأكبر منها، حيث سجلت أمريكا أول أمس 118962 حالة جديدة، رافقتها 1587 وفاة إضافية؛ وسجلت بريطانيا 44932 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وعلى الرغم من استمرار تفشي فيروس كورونا فقد أعلنت الولايات المتحدة أنها ستسمح بالسفر إلى أراضيها اعتباراً من 8 نوفمبر القادم، فيما قررت دول منطقة آسيا المطلة على المحيط الهادي تخفيف قيود السفر بين بعض أرجائها.

وبدأت إيطاليا أمس الأول تطبيق نظام صارم لإلزامية شهادة التحصين؛ ما أثار تظاهرات حاشدة.

كما أمرت الصين خمس شركات طيران، بعضها صيني، والآخر أجنبي، بوقف رحلاتها اعتباراً من غدٍ (الإثنين)، بعد اكتشاف مسافرين مصابين بفايروس كورونا الجديد.

وفي نيويورك، قالت السلطات إن عدد المستخدمين لمترو نيويورك ارتفع إلى 3.2 مليون نسمة الخميس، للمرة الأولى منذ بدء نازلة كورونا.

واعتبرت حاكمة نيويورك كاثي هوشل أن ذلك يعني أن المدينة بدأت تنتعش. وكان متوسط عدد ركاب قطارات مترو نيويورك انحدر إلى نحو 300 ألف شخص يومياً في أبريل 2020. وكان يصل قبل النازلة إلى 5.5 مليون راكب يومياً.

وأعلنت مقاطعة نيو ساوث ويلز الأسترالية أمس أنها ستلغي شرط العزل الصحي، وتعيد بعض الحريات إلى مواطنيها، استعداداً لإعادة فتح المقاطعة اعتباراً من مطلع نوفمبر القادم. وقال رئيس وزراء المقاطعة دومينيك بيروتيت أمس إن سيدني ستكون مفتوحة اعتباراً من الشهر المقبل. وستكون نيو ساوث ويلز، وعاصمتها سيدني، أول مقاطعة أسترالية تقرر تخفيف قيود الإغلاق والتدابير الوقائية. ولم تعلن مقاطعتا فكتوريا وكوينزلاند أي موعد لإعادة فتح حدودهما الدولية.

وأضحت إيطاليا اعتباراً من الجمعة أول ديموقراطية في الغرب تطبق نظام شهادة التحصين بلقاحات كوفيد-19. ولا يستثني قانون شهادة التحصين موظفي القطاعين العام والخاص، وفي حال عدم وجود شهادة تحصين، يتعين إبراز نتيجة فحص سالبة، أو شهادة تثبت تعافي حاملها من كوفيد-19. وبموجب القانون، يتعين على أي موظف ليس لديه «التصريح الأخضر»- كما يعرف هناك- أن يدخل في إجازة غير مدفوعة الأجر.

وأعلنت روسيا الليل قبل الماضي أنها رصدت 31299 إصابة جديدة خلال اليوم السابق، ورافقتها 986 وفاة إضافية.

وقررت بعض مناطق روسيا العودة لفرض مسافة التباعد الجسدي، وبعض التدابير التقييدية، في مسعى لكبح تسارع تفشي الفايروس