يستخدمه 25 مليونا.. “آبل الصين” تحذف تطبيقًا لـ القرآن الكريم

المناطق- وكالات:

حذفت شركة Apple الصين، تطبيقات القرآن والإنجيل الشهيرة في الصين بناءً على طلب النظام الشيوعي، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

وقالت شركة Apple، إن إزالة تطبيق القرآن المجيد من متجر تطبيقاتها في الصين يأتي لكونه يتضمن محتوى غير قانوني وللحاجة للمزيد من الموافقات من الحكومة الصينية، وذلك في الوقت الذي يشمل محتوى التطبيق القرآن فقط.

بدروها، ذكرت الشركة الباكستانية، التي تطور تطبيق القرآن المجيدQuran Majeed، أن التطبيق يستخدمه 25 مليون مستخدم حول العالم، كما يقترب عدد مستخدميه في الصين من مليون مستخدم.

وأكدت الشركة المطورة للتطبيق، أنها تحاول التواصل بإدارة الفضاء الإلكتروني الصينية والسلطات الصينية المختصة لحل المشكلة.

ورغم اعتراف الصين بالإسلام كدين رسمي في الدولة، إلا أنها تواجه اتهامات قوية بانتهاكات لحقوق الإنسان وحتى الإبادة الجماعية لمجموعة الإيجور العرقية ذات الأغلبية المسلمة في إقليم شينجيانع.

ورفضت شركة آبل Apple التعليق على أن إزالة التطبيق يمثل انتهاكا للحريات وحقوق الإنسان، واكتفت فقط بالإحالة إلى سياستها التي تنص على أنها مطالبة بالامتثال للقوانين المحلية رغم اختلافها في بعض القضايا المعقدة مع الحكومات في بعض الدول.

في غضون ذلك، اتهم سياسيون في الولايات المتحدة سابقا الرئيس التنفيذي لشركة Apple تيم كوك بالنفاق بسبب انتقاد السياسات الأمريكية مقابل الصمت بشأن السياسات في الصين، حيث انتقد كوك في 2017 قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 2017 بحظر دخول المواطنين من 7 دول مسلمة للولايات المتحدة، وذلك في الوقت الذي يمتثل للحكومة الصينية بشأن الرقابة والصمت بشأن معاملتها للأقليات المسلمة.

كانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد ذكرت في وقت سابق من هذا العام 2021 أن شركة “Apple” تزيل أي تطبيقات من متجرها في الصين إذا اعتبرتها الحكومة الصينية محظورة، كما تحظر أي تطبيقات تتناول موضوعات مثل ميدان تيانانمن والحركة الروحية الصينية فالون جونج والدالاي لاما واستقلال التبت وتايوان.