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دراسة تحذر من مرض فتاك جراء انخفاض مستويات الحديد

دراسة تحذر من مرض فتاك جراء انخفاض مستويات الحديد
http://almnatiq.net/?p=1048665
المناطق - وكالات:

كشفت دراسة حديثة عن وجود أثر جانبي رئيسي من وراء نقص مستويات الحديد في الجسم، وهو احتمالية الإصابة بمرض فتاك.

ولاحظ الباحثون 12164 مريضا بمتوسط ​​عمر 59 عاما، ووجدوا أن استهلاك المزيد من الحديد يمكن أن يكون عاملا في الوقاية من أمراض القلب التاجية في نحو 10 في المئة من الحالات، عندما يتعلق الأمر بمن تم تشخيصهم في منتصف العمر، وذلك بحسب الدراسة المنشورة في مجلة “ESC Heart Failure”.

وقال كبير مؤلفي الدراسة، الطبيب من مركز القلب والأوعية الدموية في جامعة هامبورغ في ألمانيا، بينيديكت شراج، إن نتائجها تشير إلى أنه “إذا كان نقص الحديد غائبا من الأساس، فإن نحو 5 في المئة من الوفيات، و12 في المئة من وفيات القلب والأوعية الدموية، و11 في المئة من التشخيصات الجديدة لأمراض القلب التاجية لم تكن لتحدث خلال العقد التالي من العمر”.

وأضاف أن أولئك الذين كانوا في منتصف العمر ويعانون من نقص الحديد الوظيفي “كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وكانوا أكثر عرضة للوفاة خلال السنوات الـ 13 عاما المقبلة”.

لكن لفت شراج إلى أمر مهم، وهو أن دراسته كانت قائمة على الملاحظة، ولا يمكن للباحين استنتاج أن نقص الحديد يسبب أمراض القلب بناءً على النتائج فقط، وأكد أنه يجب القيام بالمزيد من الأبحاث لتأكيد ما تم العثور عليه.

 

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